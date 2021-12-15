Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsalda değişim hikayesi yazılıyor" temasıyla Ankara'da gerçekleştirilen "Kırsal Kalkınma Sempozyumu"na katılarak konuşma yaptı.

Pakdemirli, yaptığı açıklamada, "2022 yılında kırsal kalkınma yatırımını desteklemek için 1,3 milyar lira ayırdık. ve ben buradan tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum. Desteğiniz hazır sizi bekliyor durmayın beklemeyin projelerinizi hazırlayın. Biz kırsala yatırım yapan bu ülkeye istihdam sağlayanın hep yanındayız. yanında olmaya da devam edeceğiz." dedi.