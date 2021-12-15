Deniz kuvvetlerinin gücüne güç katacak, 'Mavi Vatan'da caydırıcılığı artıracak. Türkiye'nin milli deniz topu, milli savaş gemilerinin vurucu gücü olacak.

Karadaki başarılı test atışlarının ardından çok yakında liman kabul ve seyir kabul testlerine başlanacak.

Makine ve Kimya Endüstrisi öncülüğünde geliştirilen milli deniz topu, 2022 yılı Şubat ayında TSK envanterindeki yerini alacak.

16 kilometre etkili menzilli

12 ay gibi rekor bir sürede geliştirilen milli deniz topunun yaklaşık 17 bin parçası bulunuyor ve bu parçaların tamamı yerli ve milli olarak üretiliyor.

Geliştirilen sistem ile birlikte Türkiye dünyada deniz topu üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Milli deniz topunun 16 kilometrelik etkili menzili bulunuyor.

360 derece hareket kabiliyetine sahip deniz topu 5 farklı modda dakikada 80 atış yapabiliyor. Dikey eksende 85 derece açıya kadar yükselebiliyor.

Mevcut sistemlerden farklı olarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen dijital kontrol sistemi ile donatılacak.