Terörle mücadelesini aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.

Bagok'ta 6 terörist etkisiz

Eren Kış-8 Operasyonları kapsamında, Mardin-Nusaybin ilçesi Bagok bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando ve JÖH birliklerince, Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 6 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Gara'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri(TSK) tarafından da 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenlendi

Operasyonda PKK/KCK mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi.

ATAK, teröristleri vurdu

Bir diğer operasyon da Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde gerçekleştirildi.

Bölgede tespit edilen 2 terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.