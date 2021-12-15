Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
MİT ve TSK'dan Gara'da operasyon: 6 terörist etkisiz
MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda PKK/KCK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve TSK tarafından 13 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon düzenlendi.
Ortak operasyonda 6 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi MİT PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü Terörle Mücadele
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