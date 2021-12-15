Sağlık Bakanlığı'nın 27 Kasım-3 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 269,58, Ankara'da 182,37, İzmir'de 69,58 oldu.

3 büyükşehirde vaka oranları düştü. Bu sayılar bir önceki hafta (20-26 Kasım) İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 olarak kayda geçmişti.

Vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Eskişehir, Artvin, Sinop, Denizli, Giresun, Gümüşhane oldu.

Bu hafta vaka oranı en yüksek iller 472,53 kişi ile Çanakkale, 468,87 kişi ile Osmaniye, 456,13 kişi ile Kırklareli...

En düşük vaka oranı 6,35 kişi ile Van, 11,34 kişi ile Şırnak ve 11,68 kişi ile Bitlis'te kaydedildi.

İllere göre 27 Kasım-3 Aralık'ta her 100 bin nüfusta görülen Covid-19 vaka sayıları yüksekten düşüğe şöyle sıralandı:

"Çanakkale (472,53), Osmaniye (468,87), Kırklareli (456,13), Bilecik (387,72), Adana (381,23), Balıkesir (380,4), Ordu (362,1), Mersin (345,63), Tekirdağ (336,43), Eskişehir (335,72), Kocaeli (327,7), Yalova (322,04), Hatay (317,66), Karabük (314,02), Sinop (302,6), Giresun (298,63), Tunceli (297,21), Samsun (294,16), Trabzon (287,97), Tokat (285,35), Düzce (279,77), Edirne (278,59), İstanbul (269,58), Bolu (267,79), Amasya (261,11), Çorum (253,52), Bursa (250,79), Denizli (249,78), Sakarya (249,27), Burdur (238,87), Kırşehir (213,95), Gümüşhane (213,83), Zonguldak (213,63), Manisa (199,29), Kütahya (199,07), Kastamonu (193,16), Bartın (192,48), Rize (191,08), Artvin (186,43), Ankara (182,37), Isparta (155,35), Kahramanmaraş (151,18), Çankırı (148,11), Nevşehir (146,58), Erzincan (135,65), Niğde (131,47), Kırıkkale (126,66), Ardahan (120,63), Uşak (120,18), Afyon (102,05), Sivas (92,94), Konya (77,29), Karaman (76,89), Elazığ (73,13), Kayseri (73,09), Kilis (72,83), Aksaray (72,34), Antalya (69,65), İzmir (69,58), Iğdır (69,05), Yozgat (67,05), Aydın (58,35), Muğla (58,35), Adıyaman (54,55), Gaziantep (51,16), Malatya (50,11), Bingöl (48,98), Kars (42,12), Erzurum (35,48), Bayburt (31,74), Şanlıurfa (29,64), Diyarbakır (29,55), Siirt (23,86), Batman (18,06), Mardin (16,73), Ağrı (16,25), Hakkari (13,19), Muş (12,65), Bitlis (11,68), Şırnak (11,34), Van (6,35)."

27 Kasım-3 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/viWOygeX07 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 15, 2021

Bu sayılar bir önceki hafta (20-26 Kasım) İstanbul'da 287,40, Ankara'da 202,88, İzmir'de 70,65 olarak kayda geçmişti.