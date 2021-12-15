Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bilim Kurulu toplanıyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs Bilim Kurulu 17:30'da Bakan Koca başkanlığında toplanacak. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında videokonferans yöntemiyle bugün toplanacak.
Saat 17.30'da başlayacak toplantının ardından ardından yazılı açıklama yapılacak.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu
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