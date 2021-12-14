Türkiye’nin Kurtuba Fahri Konsolosluğunun açılışı münasebetiyle düzenlenen törene Madrid Büyükelçisi Burak Akçapar, Kurtuba Belediye Başkanı Jose Maria Bellido Roche, Kurtuba Fahri Konsolosu olarak atanan Juan Pablo Cortes ile kentin önemli iş insanları ve akademisyenleri katıldı.

Büyükelçi Akçapar, burada yaptığı konuşmada, 17 Kasım'da Ankara’da düzenlenen 7. Türkiye-İspanya Hükümetler Arası Zirve’de iki ülke liderlerinin ilişkileri "kapsamlı ortaklık" ifadesiyle tanımlamasının önemine vurgu yaptı.

"Kapsamlı ortaklık, iki devlet ve milletin aralarındaki ilişkilerin geldiği noktayı ve bunu daha da ileriye götürme iradelerini yansıtıyor." diyen Akçapar, iki müttefik ülkenin, ekonomi, ticaret, savunma ve savunma sanayi ile diğer tüm alanlarda ikili iş birliğini ilerletme çabalarının bir devlet politikası olduğunu söyledi.

"İkili iş birliği" vurgusu

Türkiye ve İspanya’nın, Avrupa’nın doğu ve batı ucunda Avrupa'nın güvenlik, istikrar ve refahının teminatı olarak stratejik konuma sahip iki NATO müttefiki olduğunu ifade eden Büyükelçi Akçapar, ikili iş birliğinin aynı zamanda tüm bölgenin barış, huzur ve refahı için kritik önemde olduğunu söyledi.

Endülüs bölgesinin Türkiye için ayrı bir yerinin bulunduğunu, Madrid Büyükelçiliği görevine sadece 6 ay önce başlamış olmasına rağmen buraya üç resmi ziyarette bulunduğunu aktaran Büyükelçi Akçapar, İspanya'nın en çok turist çeken yerlerinden biri olan Kurtuba Cami-Katedraline ve Granada'daki El Hamra Sarayı'na sahip Endülüs ile Türkiye arasındaki tarihsel ve kültürel bağların önemine dikkati çekti.

"Bu girişim ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak"

Türkiye'nin Kurtuba Fahri Konsolosu olarak atanmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyduğunu dile getiren Juan Pablo Cortes de ikili ilişkilerin geliştirilmesi için kendi bölgesinde en büyük çabayı göstereceğini vurguladı.

Kurtuba Belediye Başkanı Jose Maria Bellido Roche ise Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kentlerinde Türkiye'nin Fahri Konsolosluğunun açılmasının oldukça önemli bir anlamı olduğunu belirten Roche, "Bu girişimin, Kurtuba ile Türkiye arasında sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.