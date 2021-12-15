İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanan tankerin çekilmesinin ardından Boğaz, gemi trafiğine açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde AHMET TELLİ isimli tankerin makine arızası yaşadığı belirtildi.
Tankerin yanında olan Kurtarma-10 römorkörünün yanı sıra Kurtarma-7 römorkörü, KEGM-5 botu ve kılavuz kaptanlar bölgeye yönlendirildi.
Arızalı tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğinin de askıya alındı.
İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkisinde makine arızası yaşayan AHMET TELLİ isimli tankerin yanında olan KURTARMA-10 Römorkörümüzün yanı sıra KURTARMA-7 Römorkörümüz, KEGM-5 botumuz ve Kılavuz Kaptanımız tankere yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği askıya alındı. pic.twitter.com/1OQk6EZGYQ— KEGM (@kiyiemniyet) December 15, 2021
Makine arızası veren gemi kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri eşliğinde Ahırkapı'ya çekildi. Tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı, yaklaşık 1,5 saat sonra gemi trafiğine açıldı.