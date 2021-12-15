Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 13:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Başakşehir'de 6 ton sahte içki ele geçirildi
İstanbul Başakşehir'de bulunan iki depoda toplamda 6 ton sahte içki ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'deki iki depoya baskın düzenledi.
Baskın yapılan depolarda toplamda 6 ton sahte içki ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı, 2 araca el konuldu.
İstanbul Başakşehir’de bir depoda 5 ton sahte içki ele geçirildi. https://t.co/I7e5dN2upb pic.twitter.com/DVgqyR5ng6— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 15, 2021
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