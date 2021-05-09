Haber Giriş: 9 Mayıs 2021 Pazar 15:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröristlerle sıcak temas: 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA ]
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristlerle mağarada sıcak temas sağlandı. Çatışmada 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Irak'ın kuzeyindeki terör yapılanmasına yönelik 23 Nisan tarihinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu devam ediyor.
Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas üzerine bir mağaraya operasyon düzenlendi. Komandolarla teröristler arasında çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Komandoların bölgedeki operasyonu devam ediyor.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Pençe Operasyonları PKK/YPG Terörle Mücadele
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