615 gündür evlatları için nöbet tutuyorlar. Terörün kucağındaki yavrularını kurtarmak için gözyaşları içinde direnişlerini sürdürüyorlar.

İletişim Başkanlığı, Anneler Günü'nü hazırladığı video kliple kutladı. Klipte, çocukları için Diyarbakır'daki HDP Binası önünde nöbet tutan annelerin mücadelesi anlatılıyor.

236 aile terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarını geri almak için mücadele veriyor. Bu ailelerden 25'i çocuklarına kavuştu.

"Anne yüreği şefkatin, merhametin ve cesaretin yurdudur"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, video klibi paylaştığı mesajında, başta şehitlerin olmak üzere tüm annelerin gününü kutladı.

Altun mesajında, "Anne yüreği şefkatin, merhametin ve cesaretin yurdudur. Onlar saflığın, iyiliğin, güzelliğin, huzur ve barışın kaynağıdır. Silah ve tehditle sindirilemez anne yüreği" ifadelerinin kullandı.