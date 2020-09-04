Türkiye’nin 30 yılı aşkın süredir yürüttüğü terörle mücadelede geldiği nokta örgütü hareket edemez hale getirdi. PKK’nın üst düzey yöneticilerinin dahi ‘Türk ordusu girdiği yerde güçleniyor. Eskiden vurup çekilirlerdi, şimdi tüm alanı tutuyorlar’ sözleriyle itiraf ettiği bu dönem teröristleri farklı saldırı planlamalarına yöneltti.

İşte tam da bu noktada, kamuoyunda son dönemlerde ‘Sansasyonel eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı’ haberlerini daha sık duymaya başladık. Peki emniyet hangi eylemler için ‘Sansasyonel’ sınıflandırmasını yapıyor? Geçen sene ve bu yılın ilk 8 ayındaki operasyonlarda nasıl bir tablo ortaya çıktı? TRT Haber, güvenlik kaynaklarından bu soruların yanıtını aldı, önleyici faaliyetler kapsamında atılan adımların yansımalarını öğrendi…

Dağda ve kırsalda eylem gücü bitme noktasında

Geçmiş yıllarda dağlardaki karakollara, intikal halindeki birliklere, sabit noktalara ve geçici üslere saldırı düzenleyen teröristler, özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından gerek kamuda gerek yerli/milli savunma sanayii alanında atılan adımlarla her geçen gün güçlerini kaybetti.

Dağ ve kırsalda eylem gücü bitme noktasına gelen, gruplar halinde gezemeyen ve bulundukları yerden kafasını dahi çıkaramayan teröristler bu süreci kimi zaman EYP kimi zaman bomba yüklü maket uçak/drone saldırıları ile aşmak istese de güvenlik güçlerinin aldığı karşı tedbirler bu hamleleri de boşa çıkardı.

[DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden güvenlik güçleri tarafından emniyete götürüldü. Foto: AA]

Sansasyonel eylem ne demek?

Bu kez ‘şehir merkezlerindeki uyuyan hücrelerini ve örgüt mensubu kişileri’ harekete geçirmek üzere adımlar atan teröristlerin bu yönelimi de Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin sıkı takibi ve hassas çalışmaları sonucu başarısız kılındı.

Söz konusu operasyonlarda en çok duyduğumuz kavramlardan biri olan ‘Sansasyonel eylem’ yaklaşımının ne olduğu sorumuza Emniyet kaynakları şu tarifi yapıyor:

“Cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, tehlikeye düşürmek, devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek ideolojisi ile faaliyet yürüten terör örgütleri, toplumda infial yaratacak veya ses getirecek suikast, sabotaj, silahlı/bombalı fedai tarzı bombalı araç vb. tarzı saldırılarla sansasyonel eylem arayışı içerisinde olabilmekte. Sansasyonel eylem tabirini genel itibarıyla bu şekilde tanımlayabiliriz.”

Emniyet şehirlerde göz açtırmıyor

TRT Haber’in Emniyet Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre geçen yıl düzenlenen çok sayıda operasyon, teröristlerin emellerine ulaşamadan yakalanması ile sonuçlandı.

Bu kapsamda polis bölgesinde 2019 yılında 43’ü PKK/KCK, 3’ü DEAŞ, 6’sı sol terör örgütlerine ait 31 patlayıcı/mayın/canlı bomba yeleği kullanılarak gerçekleştirilebilecek eylem önlendi. Ayrıca 21 saldırı hazırlığındaki teröristlerle gerçekleştirilebilecek eylem de güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde boşa çıkarıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü, 2019 yılında toplam 52 eylemi engelledi.

Bombalı araç da yakalandı

Hem dağda hem de metropoller ve diğer şehirlerde üst üste operasyon yapılan ve gücünü giderek kırılan örgütün 2020’de de girişimleri devam etti. Emniyet güçlerinin yoğun istihbari faaliyetleri neticesinde bu yıl ki sansasyonel eylem hazırlıkları da bugüne kadar boşa çıkarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre, 2020 yılında 21’i PKK/KCK, 3’ü DEAŞ, 2’si sol terör örgütlerine ait 17 patlayıcı/mayın/canlı bomba yeleği kullanılarak gerçekleştirilebilecek eylem, 1 bombalı araç kullanılarak gerçekleştirilebilecek eylem ve 8 saldırı hazırlığındaki teröristlerle gerçekleştirilebilecek eylem olmak üzere toplam 26 eylem engellendi.

[Güvenlik güçlerinin operasyonları, terör örgütlerinin şehir yapılanmalarının da belini kırdı. Foto: AA]

800 kiloya yakın patlayıcı ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarında yakalanan teröristler kadar ele geçirilen silah, mühimmat ve maddeler de saldırı hazırlığındaki kişilerin planladığı kanlı eylemlerin boyutunu gözler önüne seriyor.

2019 yılında engellenen eylemler neticesinde 3 adet ağır silah, 28 adet uzun namlulu silah, 14 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 51 adet el bombası, 74 adet el yapımı patlayıcı yakalandı.

Yine geçen yılki operasyonlarda 90 adet molotofkokteyli, bine yakın fişek, 737 kilogram patlayıcı madde ele geçirildi.

Bu yıl engellenen eylemler neticesinde 1 adet ağır silah, 4 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 15 adet EYP, 1 adet canlı bomba yeleği, 331 adet fişek ile 135 kilogram patlayıcı maddeye güvenlik güçlerince el konuldu.

İkna çalışmalarında da büyük başarı sağlandı

Teröristlerin eylem faaliyetlerine indirilen darbe, örgüte yeni katılım olmaması ve daha önce katılmış olanların ikna faaliyetleriyle teslim olması yönünde atılan adımlarla perçinlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıl yaptığı ve ‘Bilgilendirme Faaliyetleri’, ‘Aile Yürütülen Çalışmalar’, ‘Sosyal Faaliyetler’ olmak üzere üç ana başlıkta gerçekleştirdiği Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri kapsamında geçen yıl 1 milyondan fazla kişiye ulaşıldı.

Yapılan ikna çalışmaları sayesinde 2019 yılında 273 PKK/KCK, 12 aşırı sol terör örgütleri olmak üzere 285 terör örgütü mensubu, 2020 yılında ise 137 PKK/KCK, 14 aşırı sol terör örgütleri olmak üzere 151 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı.