Konferans dün akşam Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın başkanlığında, Filistinli siyasi parti ve oluşumların katılımıyla gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, düzenlenen konferansın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Son dönemde Filistin davasını baltalamaya yönelik teşebbüslerin hız kazandığının altı çizilen açıklamada, "Söz konusu uzlaşı sürecinin önem ve önceliği daha da artmış bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Ankara'nın Filistinli parti ve oluşumlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına yönelik çabaları hatırlatıldı.

"Türkiye bundan sonra da Filistin'de birlik ve beraberliği teşvik etmeyi sürdürecektir" dendi.