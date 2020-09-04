Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi ile Yunanistan Dodecanese açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Yunanistan Dodecanese'nin 35,88 kilometre, Marmaris ilçesinin ise 112,03 kilometre açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 01.41'de meydana gelen deprem, 24,60 kilometre derinlikte kaydedildi.
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