İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyona ilişkin ilk açıklamayı Twitter hesabından yaptı. DEAŞ’ın sözde Türkiye sorumlusunun yakalanıp tutuklandığını ifade eden Bakan Soylu, "Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı" paylaşımını yaptı.

"Devlet adamlarını kaçırma hazırlığındaydılar"

Daha sonra konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Bakan Soylu,operasyonun ayrıntılarını duyurdu.



Başka örgüt üyelerinin de sorgusunun sürdüğünü belirten Soylu, "Terörist Mahmut Özden'e ulaşıldı. Evinde yapılan aramalarda dijital meteryal ve bilgisayarlarına el konuldu. Irak ve Suriye’den talimatlar aldığı 10-12 kişilik gruplarla Türkiye’de eylem hazırlığında olduğu, silahların gömüleceği yerler ve bunların kimlerle irtibatlanacağı, Türkiye’ye ekonomik açıdan zarar verecek gruplara eylem yapmak, siyasi ve devlet adamlarını kaçırıp Suriye tarafına götürme planı içinde olduğu çok net bir şekilde aldığı talimatlar ve uygulama planlarıyla belirlendi” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden önemli planlarla yakalandı. Ele geçirilen planlarda silahların nerelere saklanacağı bilgileri de var.https://t.co/OEunrBhOl2 pic.twitter.com/rLVHxwlwWl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 1, 2020

“Kafamı karıştıran başka işler de var”



Operasyonun devam ettiğini belirten Soylu şunları söyledi: “Kafamı karıştıran başla işler de var o da şu: DEAŞ’ın hiç yapmaması gereken eylemleri de planlandığını görüyoruz. Arkasına bakmak lazım kimin ve nerelerin motivasyon sağladığına bakmak gerekir. Arkadaşlarımız bu yönde çalışmaları yapıyorlar buna ait riski de ölçmeye ve önlemler almaya çalışıyorlar.”

İstanbul'daki teröriste talimat verdi

Büyük operasyonun yeni ayrıntıları da ortaya çıktı. Terörist Mahmut Özden'in, geçen hafta İstanbul'da sansasyonel eylem gerçekleştirmek için keşifte bulunduğu belirlenerek tutuklanan DEAŞ üyesine talimat veren kişi olduğu tespit edildi.

İstanbul'dan Adana'ya uzanan operasyon Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Özden, İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adana'da düzenlenen operasyonda yakalandı.

İstanbul'a getirilerek sorgulanan Özden çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis hep ensesindeydi

Sözde örgüt sorumlusu Özden 10 Temmuz 2018'de de 19 DEAŞ şüphelisi ile birlikte Adana'da yakalanmıştı. Örgütün Türkiye sorumlusu olduğu bilinen Özden yaklaşık 7 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Emniyetin sürekli takipte tuttuğu Özden'in İstanbul'da saldırı talimatı vermesi üzerine İstanbul polisi yakalanması için Adana polisi ile irtibata geçti. Terörist Özden yeniden yakalanıp tutuklandı.

Taksim'de saldırı hazırlığındaydılar

25 Ağustos’ta İstanbul’da kanlı bir eylem gerçekleştirmek için Taksim’de keşif yapan DEAŞ’lı terörist H.S. yakalanmıştı. Küçükçekmece’de kaldığı otelde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan terörist ile birlikte 1 kalaşnikof tüfek, 5 yedek şarjör ve 150 mermi ele geçirilmişti. DEAŞ'lı terörist tutuklanmıştı.





