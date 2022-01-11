Terör örgütüne ağır darbeler vuran Mehmetçik, Narko-Terör operasyonları ile de PKK'nın en önemli finans kaynaklarını kurutuyor.

O operasyonlardan biri 2019'da Diyarbakır kırsalında yürütüldü.

Kirli para trafiği deşifre edildi

Teröristlerin kullandığı bir sığınakta ele geçirilen dokümanın incelenmesi ile

PKK/KCK ve iş birlikçilerinin uyuşturucu trafiği deşifre edildi.

2016 yılına ait bilgilerin yer aldığı dokümanda, Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerinde 7 mahallede uyuşturucu ekimi yapanların isimleri yer alıyor.

PKK uyuşturucudan finans sağladı

Kenevir ekimi yapanların örgüte aktardıkları para bilgileri de detaylı olarak not alınmış. PKK'nın kenevir ekimi ve uyuşturucu ticaretinden 5 milyon 391 bin lira finans sağladığı belirlendi.

Dokümandaki bilgilerin deşifre edilmesi ile geniş çaplı 3 operasyon düzenlendi. Yakalanan 120 şüpheliden 111'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında ayrı ayrı hazırlanan iddianame kabul edildi.

İddianamenin detaylarına TRT Haber ulaştı.

PKK vergi adı altında haraç aldı

Şüphelilerden biri ifadesinde şu sözlere yer verdi:

"Bağlan Mahallesi'nde bir süre uyuşturucu işi yaptım. Terör örgütü PKK'ya belirlenen oranda vergi verdim. Mahallede örgüt adına bir süre belirlenen vergileri toplayarak örgüt üyelerine teslim ettim. Kimin hangi yıl, hangi tarlaya, ne kadar uyuşturucu ektiğini, ne kadar gelir elde ettiğini ve örgüte ne kadar vergi verdiğini çok iyi bilirim"

PKK operasyonları engellemeye çalıştı

Başka bir şüpheli ise ifadesinde ise örgütün yöntemini gözler önüne seriyor:

"Örgüt üyeleri, askerler ile çatışmaya girerek operasyon alanının büyümesini engelliyorlardı. Kenevirlerin kendileri sayesinde yakalanmadığını belirterek kenevir ekenlerden vergi topluyorlardı. Bir örgüt üyesi, vergi toplanmasına karşı gelen bir kişiyi mezranın meydanında dövdü. Bu vatandaşların gözünü korkutmak ve vergi vermelerini sağlamak amacıyla örgüt üyelerinin kullandığı yöntemdir"

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörün finansmanı" suçlarından yargılanacak.