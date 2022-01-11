Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Parlamenterler Birliği: Tüm emeklilere tanınan hakkı talep ediyoruz
Milletvekillerinin özlük haklarına ilişkin açıklama yapan Parlamenterler Birliği, kamuoyunun yanlış bilgilendirildiğini, emeklilere tanınan haktan daha fazlasını istemediklerini belirtti.
Parlamenterler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, milletvekillerinin süper emeklilik gibi bir hakkı olmadığının altı çizildi.
Emekli vekillerin makam araçları olmadığının hatırlatıldığı açıklamada, bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Prim gün sayısı dolmadan emekli olunmadığı gibi, yaş haddi de milletvekillerine uygulanıyor" denildi.
Emekli milletvekillerinin aylıklarına artış talebi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesinden ibarettir" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: TBMM
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