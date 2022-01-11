Parlamenterler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, milletvekillerinin süper emeklilik gibi bir hakkı olmadığının altı çizildi.

Emekli vekillerin makam araçları olmadığının hatırlatıldığı açıklamada, bu konuda kamuoyunun yanlış bilgilendirildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Prim gün sayısı dolmadan emekli olunmadığı gibi, yaş haddi de milletvekillerine uygulanıyor" denildi.

Emekli milletvekillerinin aylıklarına artış talebi olmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Mesele tüm emekliler gibi milletvekili emeklilerine de aynı hakların verilmesinden ibarettir" ifadesi kullanıldı.