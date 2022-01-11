Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
24 yıl önce gerçekleşen terör saldırısının faili yakalandı
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İstanbul Küçükçekmece’de 24 yıl önce PKK/KCK tarafından bir kahvehaneye düzenlenen ve 7 vatandaşın yaralandığı silahlı saldırının faillerinden R.E. yakalandı. Hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine teslim edildi.
3 Mayıs 1998 tarihinde Küçükçekmece'deki Fatih Kahvehanesine PKK'lı teröristlerce silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
İstanbul Ağır Ceza mahkemesinde görülen davada, "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçlamasıyla 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve firari olarak aranan sanıklardan R.E., 24 yıl sonra yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlü cezaevine gönderildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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