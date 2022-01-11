3 Mayıs 1998 tarihinde Küçükçekmece'deki Fatih Kahvehanesine PKK'lı teröristlerce silahlı ve bombalı saldırı düzenlenmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Ağır Ceza mahkemesinde görülen davada, "Devletin Egemenliği Altında Bulunan Topraklardan Bir Kısmını Devlet İdaresinden Ayırmaya Çalışmak" suçlamasıyla 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan ve firari olarak aranan sanıklardan R.E., 24 yıl sonra yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü cezaevine gönderildi.