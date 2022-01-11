Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 08:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 33 gözaltı kararı
Ankara merkezli 26 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında görevden uzaklaştırılmış astsubayların da olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca örgüt mensuplarının deşifresi için çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar sonucunda, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 26 ilde çalışmalar sürüyor.
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