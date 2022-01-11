Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca örgüt mensuplarının deşifresi için çalışmalar yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerden 18'i gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 26 ilde çalışmalar sürüyor.