Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 09:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
HDP'li Semra Güzel hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezleke Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Adalet Bakanlığı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkındaki fezlekeyle ilgili prosedürü tamamladı.
Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle düzenlenen fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: HDP Son Dakika Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Dünyaya sattık sıra Türkiye yollarında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz