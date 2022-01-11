Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin Sözcüsü Roberto Cuillo, Sassoli'nin İtalya'da gece 01:15'te hayatını kaybettiğini açıkladı.

65 yaşındaki Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle 2 haftadır hastanede kalıyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu sözleri kullandı:

"David Sassoli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına ve Avrupa Parlamentosu'na taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde yatsın."

I have learned with great sorrow the passing away of @EP_President David Sassoli. I convey my condolences to his bereaved family and @Europarl_EN. May he rest in peace. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 11, 2022

Zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı

Eylül ayında zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılan AP Başkanı David Sassoli, uzun süre AP'nin oturumlarına başkanlık edememiş ve Avrupa Birliği zirveleri gibi üst düzey toplantılara da katılmamıştı.

65 yaşındaki Sassoli'nin bağışıklık sistemindeki bozukluktan kaynaklanan ciddi durum nedeniyle, iki hafta önce hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti.

Sassoli rahatsızlığı nedeniyle, 17-20 Ocak'ta Strazburg'daki oturumda yapılacak AP başkanlık seçiminde yeniden adaylığını koymamıştı.