Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'nin Sözcüsü Roberto Cuillo, Sassoli'nin İtalya'da gece 01:15'te hayatını kaybettiğini açıkladı.

65 yaşındaki Sassoli, bağışıklık sistemindeki bozukluk nedeniyle 2 haftadır hastanede kalıyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu sözleri kullandı:

"David Sassoli'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yakınlarına ve Avrupa Parlamentosu'na taziyelerimi iletiyorum. Huzur içinde yatsın."

I have learned with great sorrow the passing away of @EP_President David Sassoli. I convey my condolences to his bereaved family and @Europarl_EN. May he rest in peace.