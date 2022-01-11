Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fuat Oktay'dan Akdeniz'deki depremden etkilenenlere "geçmiş olsun" mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Kıbrıs açıklarında meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden etkilenenler için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
"Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
Oktay, "Akdeniz açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve kardeş Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.
Akdeniz açıklarında meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza ve kardeş Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) January 11, 2022
Etiketler: Fuat Oktay KKTC Deprem Doğu Akdeniz
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