Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 11, 2022
Büyüklük : 6.4 (Mw)
Yer : Akdeniz, 12.86 km.Paphos (), 132.85 km. Anamur (Mersin)
Tarih-Saat : 11.01.2022, 04:07:46 TSİ
Enlem : 34.9190 N
Boylam : 32.1663 E
Derinlik : 5.06 km
Detay : https://t.co/DNaXqeM44o@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Yerin 5,06 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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