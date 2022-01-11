Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 01:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da sağanak: Evleri su bastı, yollar ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sağanağın ardından çok sayıda ev sular altında kaldı, kara yolu ulaşıma kapandı. Minibüste mahsur kalan bir grup öğrenci de ekiplerce kurtarıldı.
İlçede birkaç gündür devam eden yağmur akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.
Selle birlikte kara yollarında su birikintileri oluştu. Minibüste mahsur kalan bir grup öğrenci, belediye ekiplerince kurtarıldı.
İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis kara yolu da trafiğe kapandı.
Bir şeridi kapanan yolda ulaşım polis ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla kontrollü olarak sağlanırken, yolun açılması için çalışma başlatıldı.
Ekipler sıkıntı yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarına devam ediyor.
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