Haber Giriş: 11 Ocak 2022 Salı 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
13 aracın lastiklerini kesen şüpheli psikiyatri bölümüne sevk edildi
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 13 aracın lastiklerini kesen şüpheli Emre U.'nun psikiyatri bölümüne yatırılmasına karar verildi.
Süleymaniye Mahallesi'nde 13 aracın lastiklerini kesen şüpheli Emre U. polis tarafından yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemece sevk edilen şüpheli, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisine sevk edildi.
Şahsın 3 hafta psikiyatri servisinde tedavi göreceği öğrenildi.
Etiketler: Bursa
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