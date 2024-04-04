Terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından, 'BOZDOĞAN-20' operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, Van'da meydana gelen olaylar başta olmak üzere 14 ilde bölücü terör örgütü adına kanunsuz sokak eylemleri yapan 340 şüphelinin, eş zamanlı operasyonla yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin, Van, Diyarbakır, Şırnak, İzmir, Mardin, Batman, Kocaeli, Antalya, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Ankara, Bingöl ve Manisa'da, terör örgütü adına çöp konteynerleri ve lastikler ile yol kapatarak havai fişek, taş, EYP ve molotofkokteyli ile kanunsuz sokak eylemleri yaptıkları belirlendi.

Ayrıca şüphelilerin, güvenlik güçlerine yönelik taşlı saldırıda bulundukları ve uyarılara rağmen dağılmayarak mukavemet gösterdikleri, bölücü terör örgütünü övücü slogan attıkları, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, örgüt içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösterdikleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.

"Mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, "Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" dedi