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Gündem
TRT Haber 04.04.2024 11:51

MSB'den askerlerin oy kullanmasına ilişkin açıklama

MSB kaynakları, oy kullanan asker görüntüleriyle ilgili, "Profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden personel vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yerine getirir" ifadelerini kullandı.

MSB'den askerlerin oy kullanmasına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. 

Bakanlık kaynakları, seçimlerde bazı askerlerin toplu olarak oy kullandığı görüntülere ilişkin olarak şunları söyledi:

“18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. Anayasamız ve ilgili mevzuat kapsamında silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler oy kullanamazlar. Belirtilen statülerdeki personel dışında kalan profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personel ise vatandaşlık görevini yerine getirmek için oy kullanma hakkını yürürlükteki mevzuat esasları kapsamında yerine getirmektedir.”

Yaşar Güler'in ABD'li heyeti kabulü

Bakanlık kaynakları, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in kabul ettiği ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi’ni kabulünde neler görüşüldüğüne dair sorulara şu cevabı verdi:

“Görüşmede, ABD ile aramızdaki askeri ilişkiler ve savunma sanayii alanında ki iş birliğimiz ele alınmış, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde devam eden terörle mücadele faaliyetlerimiz ile Gazze ve Ukrayna’daki durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.”
 

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