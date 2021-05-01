"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi" yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Uygulanmanın kapsamı genişletildi, yükümlü kurumların sayısı artırıldı.

Banka, yatırım fonu, sigorta ve spor kulüpleri bir çok kuruluşun yer aldığı listeye,

kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de eklendi.

2007'de yürürlüğe konulan Yönetmelikle, suçlardan elde edilen gelirlerin aklanarak terörü finanse etmesinin engellenmesi amaçlanıyor.