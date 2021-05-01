Haber Giriş: 1 Mayıs 2021 Cumartesi 01:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör finansmanına yeni önlemler
"Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi" tedbirlerinde kapsam genişledi. Kripto varlık sağlayıcıları ve tasarruf şirketleri de listeye eklendi.
"Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi" yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Uygulanmanın kapsamı genişletildi, yükümlü kurumların sayısı artırıldı.
Banka, yatırım fonu, sigorta ve spor kulüpleri bir çok kuruluşun yer aldığı listeye,
kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri de eklendi.
2007'de yürürlüğe konulan Yönetmelikle, suçlardan elde edilen gelirlerin aklanarak terörü finanse etmesinin engellenmesi amaçlanıyor.
Etiketler: Kripto Para Terör Örgütü Resmi Gazete
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