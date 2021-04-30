Onlar, Irak sınırının sıfır noktasındaki Hakkari'nin Çukurca ilçesinde görev yapıyor.

İlçe merkezinin çevresinde, kartal yuvasını andıran yüksek tepelerde 24 saat nöbetteler. Terörün bitme noktasına gelmesinde ise büyük katkıları var.

Onlar Hakkari'nin Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekat Şubesi’nde görevli polisler.

Bölgede kuş uçurtmuyorlar

Kısaca PÖH olarak bilinen kahramanlara, iftarda TRT Haber ekibi de eşlik etti.

Termal kameralarla, gözleri sınırda, elleri tetikte olan polisler, bölgede adeta kuş uçurtmuyor.

Gece gündüz görev başındalar

Terör örgütlerinin korkulu rüyası özel harekat polisleri, vatanları için kutsal bir görev yapmaktan mutlu.

Son teknoloji cihazları ve üstün silahları ile, gece gündüz görev başındaki polis özel harekat ile diğer güvenlik güçlerinin birlikte verdikleri fedakarca mücadelele sayesinde bölgede huzur hakim.

Haber: Fatih Erener

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı