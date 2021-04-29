Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 02:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de Bitcoin aklamayla mücadele
ABD, Bitcoin üzerinden yapılan illegal işlemlerle mücadele ediyor. Bu kapsamda, 1 milyon 200 binden fazla Bitcoin aklayan "Bitcoin Fog" isimli aracı şirketin kurucusu Roman Sterlingov, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Lisanssız işlemler yaptı, 1 milyon 200 binden fazla Bitcoin akladı.
Rusya ve İsveç vatandaşlığı bulunan Roman Sterlingov, Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklandı.
1,2 milyondan fazla Bitcoin akladı
"Bitcoin Fog" isimli aracı şirketin kurucusu Sterlingov, 2011'de başladığı yasa dışı faaliyeti süresince 1 milyon 200 bin adet Bitcoin'i aklamak ve lisanssız para transferleri yapmakla suçlandı.
Sterlingov'un akladığı paraların işlem yapıldığı zamandaki değeri yaklaşık 336 milyon dolara denk geliyor.
Kullanıcılara paraların kaynağını gizleme imkanı tanıyan Bitcoin Fog, yasa dışı yollarla elde edilen paraların piyasaya sürülmesine yol açmıştı.
Etiketler: Kripto Para Bitcoin ABD
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