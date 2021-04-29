Western Operasyon Sözcüsü Andy Sowatey, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Wassa East bölgesinde yasa dışı madencilik yapanlara operasyon düzenlendiğini belirtti.

Sowatey, operasyonda 8 Çinli kaçak madencinin yakalandığını ifade etti. Andy Sowatey, operasyonda kaçak maden ocağında kullanılan makine, alet ve silahlara el konulduğunu söyledi.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, yasa dışı madencilikle mücadele kapsamında Western bölgesine 200 asker göndermişti.

Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında

Tarihte, "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, Afrika'nın en büyük altın üreten ülkeleri arasında bulunuyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölüme neden oluyor.

Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 3 yıl önce Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü de kuruldu.

