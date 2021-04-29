ABD Adalet Bakanlığı, Arbery'nin geçen yıl şubatta öldürülmesiyle ilgili Georgia Güney Bölgesinde görülecek davada iddianameyi açıkladı.

Buna göre Arbery cinayetiyle bağlantılı 3 zanlı, federal düzeyde nefret suçlamasıyla da yargılanacak. Bu nedenle dava, ABD Başkanı Joe Biden dönemindeki ilk "nefret suçu davası" olma özelliğini taşıyor.

İddianamede 3 zanlıya "taammüden adam öldürme" ve "adam kaçırmaya teşebbüs" gibi suçlamalar da yöneltildi.

Mahkeme, ilk duruşmanın ne zaman yapılacağını henüz açıklamadı. 3 zanlının cinayetin yanı sıra nefret suçundan da yargılanacak olması Amerikan kamuoyunda geniş yankı buldu.

