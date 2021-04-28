Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Güvercin Kabe'de namaz kılan kişinin başından ayrılmadı
Kabe'de namaz kılan bir kişinin başından ayrılmayan güvercin kameralara yansıdı. Güvercin namaz kılan kişinin rüku ve secde etmesine rağmen ısrarla namaz boyunca başından ayrılmadı.
Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Kabe'de namaz kılan bir kişinin başına güvercin kondu.
Güvercin namaz boyunca ibadet eden adamın başından ayrılmadı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan video viral oldu.
Etiketler: Kabe
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