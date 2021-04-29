Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 00:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Doğu Kudüs'te yine Filistinlilere müdahale etti
[Fotoğraf: AA]
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Yahudi yerleşimci karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalede bulundu.
Bir grup Filistinli, Yahudi yerleşimciler lehine İsrail’in zorunlu göç tehdidiyle karşı karşıya bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi sakinleriyle dayanışma amacıyla gösteri düzenledi.
Yahudi yerleşimcilerin tahrikleri üzerine Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında atışma yaşandı.
Daha sonra alanda bulunan İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için müdahalede bulundu.
Bazı kişileri darbeden İsrail polisi, bir Filistinliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail Yahudi Yerleşimi
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