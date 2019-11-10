Tel Abyad’da PKK/YPG'ye ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu10 Kasım 2019 Pazar 17:59 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 18:10
Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde örgüte ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulunduğunu duyurdu.
Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde komandolar tarafından yapılan arama-tarama sırasında terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu belirtildi.
Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP’lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.
Tesis içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi.
Kaynak: TRT Haber