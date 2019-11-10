Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve EYP’lere yönelik arama-tarama faaliyetleri sürüyor.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad’ın güneyindeki Sharakrak köyünde komandolar tarafından yapılan arama-tarama sırasında terör örgütü tarafından kullanılan mayın eğitim ve depolama tesisinin bulunduğu belirtildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Teröristlerce çoğunluğu sivillerin kullandığı yaşam alanlarına yerleştirilen EYP’lerin, daha çok insana zarar vermesi için demir ve bilye parçacıkları ile güçlendirildiğinin tespit edildiği aktarıldı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Tesis içerisindeki silah malzemeleri ve mühimmatlar kullanılamaz hale getirildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: TRT Haber