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PKK/YPG'li teröristlerden 24 saatte 16 taciz/saldırı10 Kasım 2019 Pazar 12:19 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 12:21
PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekat bölgesine, son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz ve saldırı gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.
PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğünün belirtildiği açıklamada, teröristlerin son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz ve saldırı gerçekleştirdiği ifade edildi.
Kaynak: TRT Haber
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