Gündem
Tel Abyad'da sivillere bombalı araçla saldırı: 8 ölü10 Kasım 2019 Pazar 16:28 - Son Güncelleme 10 Kasım 2019 Pazar 16:36
PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin yine sivilleri katlettiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Teröristlerin, Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlediği belirtildi.
Saldırı sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği, 20'den fazlasının da yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: tel abyad salık atik köyü pkk ypg