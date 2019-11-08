Barış Pınarı Harekât bölgesinde Mehmetçik tarafından arama- tarama faaliyetleri devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.https://t.co/ti4KZac8hE#MSB #TSK pic.twitter.com/q872DS9XKv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2019

Kaynak: TRT Haber