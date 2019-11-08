Tel Abyad'da 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi08 Kasım 2019 Cuma 13:17 - Son Güncelleme 08 Kasım 2019 Cuma 13:26
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama- tarama faaliyetleri kapsamda, Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
Barış Pınarı Harekât bölgesinde Mehmetçik tarafından arama- tarama faaliyetleri devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
Barış Pınarı Harekât bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sürüyor. Bu kapsamda Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait çoğunluğu havan mühimmatı olmak üzere toplam 285 ağır silah mühimmatı ele geçirildi.https://t.co/ti4KZac8hE#MSB #TSK pic.twitter.com/q872DS9XKv— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2019
Kaynak: TRT Haber