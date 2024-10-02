TEKNOFEST 2024'e rekor başvuru

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Adana'da açılış konuşması yaptı.

Bayraktar konuşmasına şu sözlerle başladı:

"27 farklı şehrimizde teknoloji yarışmaları düzenledik, 81 ilimizden 120 konuk ülkeden katılımcılarımız oldu. Gençlerimizin teknolojiye duyduğu ilgiyi her defasında bir adım öteye taşıdık. Binlerce proje ürettik, şimdiye kadar TEKNOFEST'ten çıkan 150'den fazla girişim teknoloji şirketi kurdu. Aralarında 21 ülkeye ihracat yapan da var, milyonlarca liralık yatırım alan da var. Geliştirdikleri uçuş kartlarıyla asgari standartların üstünde geçen bir girişimimiz dahi bulunuyor. Adana’nın meşhur kebabını takım adı olarak seçen bir takımımız daha var. 1,5 Adana 11 yıl önce 11 kişiyle tek bir takım olarak yola çıktı. Bugün roketten, su altı tarıma, hidromobilden insanlığın yararına teknolojilere kadar 9 farklı alanda mücadele eden kocaman bir aile oldular, büyüdükçe geliştiler. Dünyaya çapında şampiyonluklar kazanarak göğsümüzü kabarttılar."

"7 yılda 9 farklı TEKNOFEST’i başarıyla gerçekleştirdik"

TEKNOFEST'i daha da genişletmeyi hedeflediklerini belirten Bayraktar şöyle konuştu:

"Geride kalan 7 yılda Azerbaycan’a kadar uzanan 9 farklı TEKNOFEST’i başarıyla gerçekleştirdik. Şimdi de 10’uncusunu düzenliyoruz. Önümüzdeki yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk dünyası, dost ve kardeş coğrafyalarda TEKNOFEST düzenleyerek bu hareketi daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Ana teması yapay zekâ olan TEKNOFEST Akdeniz’de 50 farklı teknoloji yarışmamız var. Aralarında nükleer enerji teknolojilerinden kuantum elektromanyetik, finansal teknolojilerden büyük dil modellerine, hava savunma sistemlerinden blok zincir gibi temaların bulunduğu 11 yeni yarışmamız var."

"1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz yarışmalara başvurdu"

2024 TEKNOFEST'e rekor başvuru yapıldığını vurgulayan Bayraktar şu açıklamalarda bulundu:

"Bu yıl bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık. 2024’te 1 milyon 600 binden fazla genç kardeşimiz teknoloji yarışmalarına başvurdu. Bir yanda bütün bu güzellikler olurken maalesef insanlık da büyük bir karanlığa doğru savruluyor. Dünya kurulmaya çalışılan yeni bir düzenin sancılarını yaşıyor. Ne yazık ki bu düzen barış, adalet ve merhamet etrafında değil güç, şiddet ve zulüm temelinde şekilleniyor. Gazze’de her gün bebekler, çocuklar ve masum siviller katlediliyor. Dünya ise bu soykırımı sadece ekranlardan izliyor. Huzuru, intikamı, adaleti ve güvenliği sağlayacak tüm kurumlar iflas etmiş durumda. Barışı sağlaması gereken uluslararası kuruluşlar işlevsiz halde. Birleşmiş Milletler adaleti sağlamada yetersiz. İnsan Hakları Beyannamesi ve Cenevre Konvansiyonu gibi insanlığın ortak mirasını olan rehber metinler ayaklar altında. Adaletsizlik dünyada kol geziyor. Her adaletsizlik yeni adaletsizliklere zemin hazırlıyor. Ne yöne baksak haksızlık, ne yöne baksak eşitsizlik görüyoruz."

"Bu zulme karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz"

Bayraktar konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

"Yapay zekâyı eğitimi tüm insanlığa ulaştırabilmek, sağlıkta çok daha fazla insana hizmet sunabilmek için kullanmak da mümkün. Ne yazık ki bu teknoloji bugün bir soykırımda en fazla sayıda sivili en etkin şekilde yok etmek için kullanılıyor. Yakın zamanda yaşanan canavarca terörist eylemler gösterdi ki tedarik zincirine yerleştirilen bombalarla yanımızdan ayırmadığımız telefonlar hatta en güzel melodileri çalması gereken kulaklıklar bile insanları katletmek için kullanılabilir. Yapay zekanın kundaktaki bebekleri dahi öldürmek için kullanıldığı bu düzen devam edemez.

Biz TEKNOFEST kuşağı olarak teknolojinin kullanımına canavarca kullanımına karşı duracağız. Bu karanlığa bu adaletsizliğe bu zulme karşı ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceğiz. Herkes sussa biz gençler susmayacağız. Teknolojiyi pandemide olduğu gibi insanlığa bir nefes olabilmek, refahı eşit dağıtmak, adil bir gelecek inşa etmek için kullanacağız. Yapay zeka da insanlık için adeta yeniden keşfedilmiş bir kalem. İnsanlığın bilgi üretme aracı haline gelecek yapay zekâ etik ve ahlaki değerlerle yönlendirilirse bir dönüm noktası olabilir. Aksi halde bu yeni kalemle insanlık için karanlık bir geleceğin tarihi yazılacak.Bu gidişata diyecek bir hareket var: TEKNOFEST hareketi."

"TEKNOFEST, gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor"

Selçuk Bayraktar konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gençlerimiz üretiyor. TEKNOFEST, gençlerimizin başarı hikayelerine zemin hazırlıyor. Dünyayı değiştirecek projeler işte tam bu meydandan çıkacak. Memleketimizin geleceğini ve daha adil bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz. TEKNOFEST gençleri önce kendilerini, sonra ailelerini, sonra şehirleri, Türkiye'yi ve dünyayı değiştiriyorlar. Daha adil bir dünya, daha eşitlikçi bir dünya, daha müreffeh bir dünya ve daha güvenli bir dünya sizlerle kurulacak. TEKNOFEST gençleri, sizin gururunuz olacak. Hayalleriniz burada gerçek olacak. Dünyayı değiştirecek hayallerinizle bu yolculuğa sizler de katılın. Gelin, hep beraber dünyayı değiştirelim. Gelecek sizsiniz, siz geleceksiniz. Gelin, bu gençlik hareketine bir omuz verin. Gelin el ele tutuşalım, gelin dünyayı değiştirelim."