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TRT Haber 02.10.2024 12:10

TUSAŞ Genel Müdürü: 2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin önemli savunma projesi Milli Muharip Uçak 'KAAN' hakkında TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. KAAN'ın ilk teslimatının 2028 yılında gerçekleşeceğini söyleyen Demiroğlu, "2025 yılı sonunda iki tane KAAN'ımız havalanmış olacak" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü: 2025 yılı sonunda iki KAAN'ımız havalanmış olacak

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Fatih Demiroğlu, milli muharip uçak KAAN hakkında şunları ifade etti:

"İlk test uçuşlarımızı yaptık, bu sene bir uçuş daha yapacağız. Ama esas geliştirme test uçuşlarımız seneye başlıyor. Gayet yolunda gidiyor. İnşallah önümüzdeki sene sonunda 2025'de uçuşlarına başlayacaklar. İki tane KAAN'ımız havalanmış olacak. 2028'de de ilk teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmış bulunuyoruz. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. "

 

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Havacılık KAAN Milli Muharip Uçak Teknofest
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