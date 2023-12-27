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Gündem
AA 27.12.2023 10:45

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerin eğitiminde yeni düzenleme

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücülerin eğitimi amacıyla nüfusa göre illere sağlanacak yetki belgesi sayısı belirlendi.

Tehlikeli madde taşıyan sürücülerin eğitiminde yeni düzenleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanan "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ve Tehlikeli Mal Taşımacılığı Sürücü Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, nüfusu 400 binin altında olan her ile 2 yetki belgesi, nüfusu 400 binden fazla olan illere ise ilk 400 bin nüfus için 2, sonraki her 400 binlik bölüm için ise ilave 1 yetki belgesi verilecek.

Nüfusu azalan illerde, bir önceki sayıya göre düzenlenmiş eğitim merkezlerinin faaliyetleri devam edecek. Ancak bu illerde yetki belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, illere göre en son yayımlanan yetki belgesi sayısına göre işlem yapılacak.

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayımlanan nüfus sayısında değişiklik olması ve bu değişikliğin yetki belgesi sayılarında değişikliğe sebebiyet vermesi halinde illere göre yetki belgesi sayıları da güncellenecek.​​​​​​​

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