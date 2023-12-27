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Gündem
AA 27.12.2023 09:45

MİT'ten teröre büyük darbe: 3 sözde yönetici etkisiz hale getirildi

MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde yöneticisi olan 3 kişi etkisiz hale getirildi. Ayrıca PKK'ya ait Suriye Ayn El Arab, Kamışlı ve Amude'deki tesisler imha edildi, 50'ye yakın hedef vuruldu.

MİT'ten teröre büyük darbe: 3 sözde yönetici etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele sınır ötesinde ve yurt içinde kararlılıkla devam ediyor. MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla PKK/KCK'nın sözde yöneticisi olan 3 kişi etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen isimlerin arasında, sözde sorumlularından "Ali Xebat" kod adlı Erdinç Bolcal, sözde Süleymaniye kuzey alan sorumlusu "Bahoz Zagros" kod adlı Mehmet Şefa Akman ve sözde yöneticilerinden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri bulunuyor.

Eylem talimatı veriyordu

PKK/KCK’nın kadın yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan Zeynep EYVERİ, Kuzey Irak’taki TSK personeline yönelik saldırı planlarını yapmakta ve kadın örgüt mensuplarının oluşturduğu saldırı planlarına yönelik eğitimler vermekteydi.

Eylem hazırlığı içindeydi

MİT, teröristin silahlı eylem hazırlığında olduğunu tespit etti. Hakkında terörden nitelikli aranma kaydı bulunan Akman MİT tarafından adım adım izlendi.

Terör örgütüne eleman kazandırma ve silahlı-ideolojik eğitim faaliyetlerinde de bulunduğu öğrenilen terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

MİT, saldırı hazırlığı yapan sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi
MİT, saldırı hazırlığı yapan sözde sorumluyu etkisiz hale getirdi

Bahoz Zagros kod Mehmet Şefa Akman, 2005 yılında örgüte katıldı. Kuzey Irak’ta 18 yıl faaliyet gösterdi. Mehmet Şefa Akman, son olarak PKK/KCK’nın Öz Savunma Birlikleri içerisinde Kuzey Süleymaniye sözde sorumlusu olarak faaliyet gösteriyordu. 

Örgüt mensuplarıyla etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla, beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

50'ye yakın hedef vuruldu

PKK’nın kıyafetinden silahına, patlayıcısından günlük yaşam malzemesine kadar kullandığı tüm ürünleri Suriye’deki tesislerinde ürettiği tespit edildi.

Bunun üzerine, MİT'in harekete geçen saha ajanları, PKK’nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin Suriye’de Kamışlı, Amude ve Ayn el Arab bölgelerinde sivil görünümlü olarak faaliyet yürüttüğünü belirledi. Tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı.

Örgüte yönelik strateji belirlenip, hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonda, örgüte ait hedeflenen tüm alt yapı tesisleri nokta atışı ile imha edildi, 50’ye yakın hedef vuruldu.

Sivillerin zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterildi

Operasyonda öncelikle sivil hassasiyetine dikkat edildi. Halkın zarar görmemesine azami hassasiyet gösterildi.

Güvenlik kaynakları; MİT’in icra ettiği operasyonlar esnasında, sivil şahısların ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verdiğini aktardı.

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