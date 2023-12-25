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TRT Haber 25.12.2023 12:12

MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal'ı Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

​Türkiye'nin 'terörü kaynağında yok etme' stratejisi ile gerçekleştirdiği operasyonlar devam ediyor.

PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Ali Xebat" kod adlı Erdinç Bolcal'ın, terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim verdiği belirlendi.

 

 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla, beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Irakın Kuzeyi MİT PKK/KCK Son Dakika Terör Örgütü
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