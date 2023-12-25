MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu etkisiz hale getirildi

​Türkiye'nin 'terörü kaynağında yok etme' stratejisi ile gerçekleştirdiği operasyonlar devam ediyor.

PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Ali Xebat" kod adlı Erdinç Bolcal'ın, terör örgütü PKK tarafından güvenlik güçlerine yönelik saldırılar için teröristlere ideolojik ve askeri eğitim verdiği belirlendi.

MİT’ten nokta operasyon…



PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Erdinç Bolcal etkisiz hale getirildi.https://t.co/z2HCfO3vQu pic.twitter.com/UCR2dJn3f1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 25, 2023

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist Bolcal'ın Kerkük'te eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

MİT tarafından takibe alınan terörist Bolcal, Süleymaniye'de düzenlenen nokta operasyonla, beraberindeki örgüt mensuplarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.