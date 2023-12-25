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Gündem
TRT Haber 25.12.2023 10:42

Bakan Uraloğlu: Yeni piste dünyanın en geniş gövdeli uçakları inebilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pisti bugün açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 3 bin 540 metre uzunluğundaki ve 60 metre genişliğindeki pistin dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği bir pist olduğunu söyledi.

Bakan Uraloğlu: Yeni piste dünyanın en geniş gövdeli uçakları inebilecek

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın 2. pisti bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açılacak.

Bakan Uraloğlu, açılış öncesi TRT Haber'e açıklamalarda bulundu:

"Mevcut pistimiz kapasitesini doldurdu. Günlük 700-750 uçuş var. İkinci pistin yapılması ihtiyacı doğdu. Yeni yaptığımız pistimiz 3 bin 540 metre uzunluğundaki pistin genişliği 60 metre. Dünyanın en geniş gövdeli uçaklarının inebileceği bir pist. Pistin yanında 3 adet taksi yolu var. Bunları inşallah bugün sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete açmış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pistin açılışını yapacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2. pistin açılışını yapacak

 
 

"Yeni pistin yapılmasının ardından birkaç yılda 40 milyonu geçmiş olacağız"

Uraloğlu, 2024 yılında yolcu kapasitesinin de artacağını belirterek şunları söyledi:

"Burda halihazırda yolcu kapasitemiz 40 milyon. Yeni pistin yapılmasının ardından birkaç yılda 40 milyonu geçmiş olacağız. 40 milyonu geçtiğimiz anda yeni bir terminal ihtiyacı da olacak bunları da planlıyoruz.  26 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. 3 tane havalimanında da yapım çalışmaları devam ediyor. Bu yıl 216 milyon yolcuya hizmet etmiş olacağız. Halihazırdaki kapasitemiz Türkiye genelinde 337 milyon civarında. 2024 yılında ciddi miktarlarda artış gösterecek. Biz de bunun alt yapısını planladık.

 

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