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Gündem
TRT Haber 25.12.2023 09:56

Hafta sonundan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi

Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava ve kara harekatlarında toplam 56 terörist etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, 23 Aralık tarihinde terör hedeflerine düzenlenen hava harekatlarında en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekâtlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor."

Pençe-Kilit bölgesinde de 30 terörist etkisiz hale getirilmişti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de dün Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrasında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30 olduğunu açıklamıştı. Böylece hafta sonundan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 56'ya yükseldi.

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 30'a yükseldi

 

 

 

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Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
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