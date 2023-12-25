Puslu 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.12.2023 09:28

Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sosyal medyada askerlere ve orduya hakaret eden kişinin yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı!" notuyla açıkladı. 

Açıklamasında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek" ifadeleri yer aldı. 

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Mehmetçik Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmelere 24 milyon TL ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:16
Finansal Hizmetler Güven Endeksi aralıkta yükseldi
10:09
Edirne'de kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
10:14
Doğu'da yoğun kar: 540 yol ulaşıma kapandı
10:02
Borsa haftaya düşüşle başladı
10:12
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
09:56
Kamuya 1360 kişi istihdam edilecek
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli
FOTO FOKUS
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatlarında en az 26 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ