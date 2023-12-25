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TRT Haber 25.12.2023 08:04

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Yeni haftada yurt genelinde az bulutlu açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı, mevsim normallerinin 3 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Ancak hafta başında Artvin çevrelerinde kuvvetli yağışın etkili olması bekleniyor.

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Yurt genelinde hafta boyunca yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı yeni haftada mevsim normallerinin 3-4 derece üzerinde seyredecek.

İç ve batı kesimlerin az bulutlu açık bir hava yaşayacağını belirten Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yağışların Doğu Karadeniz ve kıyı Ege'de aralıklarla görülebileceğini aktardı.

Çelik, "Artvin çevrelerindeki yağışın kıyı kesimlerde yağmur iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını bekliyoruz" sözleriyle uyardı.

Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstüne çıkacak

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şunları söyledi:

İstanbul ve Ankara'da yağış beklenmiyor. Ankara’daki en yüksek sıcaklık 11-12 derece, İstanbul’da ise 15-16 derece olacak. İzmir'de ise çarşamba kısa süreli sağanak var. Üç gün boyunca sıcaklıklar ortalama 17-18 derece civarında seyredecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Hafta boyunca özellikle gece ve sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde sis ve pus görülebilir.

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