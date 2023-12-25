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Gündem
TRT Haber 25.12.2023 06:12

Asgari ücret maratonunda sona gelindi: Bu hafta belli olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, asgari ücretin cuma gününe kadar belli olacağını söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Akbaşoğlu, memur ve emeklisini de yüzde 50'ye yakın ücret artışının beklediğini açıkladı.

Asgari ücret maratonunda sona gelindi: Bu hafta belli olacak

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Asgari ücret sürecine ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücret ile ilgili hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz alım gücünü arttıracak bir perspektifi çerçeveyi ortaya koyacağız işçi kardeşlerimize çalışan kardeşlerimize bunu ifade etmek isteriz. Üçüncü görüşmeyi inşallah önümüzdeki hafta yapıp aralık ayı içerisinde önümüzdeki hafta pazartesiden itibaren asgari ücret tespit komisyonu tekrar bir araya gelmek suretiyle cuma gününe kadar belli olacaktır. Bu hafta içerisinde memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın bir zammın söz konusu olacağı ortaya çıkıyor."

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

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