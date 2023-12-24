Açık 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.12.2023 20:01

Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 12 askerin ailelerine taziyede bulunarak, Pakistan'ın terör felaketini şiddetle kınadığını bildirdi.

Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
[Fotograf: AA]

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın, 22-23 Aralık'taki terörle mücadele operasyonları sırasında 12 Türk askerinin şehit olduğunu öğrendiğinde derin üzüntü duyduğu vurgulandı.

Açıklamada, 12 şehidin ailelerine taziye ve yaralananlara acil şifa dilediğinde bulunularak, "Pakistan bu acı anında Türkiye ile sıkı bir dayanışma içindedir. Pakistan, bu terör felaketini şiddetle kınıyor. Kardeş Türk milletinin bu trajediyi cesaret ve kararlılıkla aşacağına inancımız tamdır." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
Pakistan
Sıradaki Haber
Slovakya'da, "Prag'dakine benzer bir saldırı düzenleme niyetinde" olan kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Arap Birliği: BMGK kararı, İsrail'in saldırganlığını durdurmak için yeterli değil
20:14
Kastamonu'da taşımalı eğitime kar engeli
20:05
Kars'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastaneye başvurdu
19:21
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
19:11
İstiklal Caddesi gaz kaçağı nedeniyle bir süre yaya geçişine kapatıldı
20:17
'Pençe Kilit' şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ