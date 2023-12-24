Açık 6.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 24.12.2023 19:31

Slovakya'da, "Prag'dakine benzer bir saldırı düzenleme niyetinde" olan kişi gözaltına alındı

Slovakya'da, "Prag'da meydana gelen saldırıya benzer bir eylem yapma niyetinde" olduğunu söyleyen bir kişi gözaltına alındı.

Slovakya'da, "Prag'dakine benzer bir saldırı düzenleme niyetinde" olan kişi gözaltına alındı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

BBC'nin haberine göre, Slovakya'da polis, yetkilileri arayarak "Prag'da olanları yapma niyetinde" olduğunu ve silah edinmek istediğini aktaran 64 yaşındaki kişiyi gözaltına aldı.

Söz konusu kişinin acil duruma yol açmaktan 2 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Prag'daki silahlı saldırı

Çekya'nın başkenti Prag'daki Karls Üniversitesi'nde 21 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Başbakan Petr Fiala, ülkenin yakın tarihinin en kanlı saldırısı nedeniyle Bakanlar Kurulunun 23 Aralık'ı ulusal yas ilan ettiğini duyurmuştu.

Sıradaki Haber
Sinop'un ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:17
Arap Birliği: BMGK kararı, İsrail'in saldırganlığını durdurmak için yeterli değil
20:14
Kastamonu'da taşımalı eğitime kar engeli
20:10
Pakistan'dan Türkiye'ye taziye mesajı
20:05
Kars'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 80 öğrenci hastaneye başvurdu
19:21
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
19:11
İstiklal Caddesi gaz kaçağı nedeniyle bir süre yaya geçişine kapatıldı
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
Kars'ta Susuz Şelalesi kısmen dondu
FOTO FOKUS
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
Bakan Güler yaralı askerleri ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ